Mezzina, ancora proteste: "Erba alta, buche e rischi"

Continua la protesta di alcuni residenti e automobilisti per le condizioni della provinciale Mezzina. Una strada ferita da buche e gonfia di dossi, dove l’erba copre addirittura la segnaletica stradale verticale. Alberi inclinati, secchi che minacciano la sede stradale, eppure, nonostante le invocazioni degli automobilisti nessun intervento è stato fatto. Sabato scorso un grosso albero secco è collassato in strada, il fragoroso urto ha richiamato le persone, che solo per miracolo, nonostante il buio pesto, sono riusciti a scongiurare un incidente grave. A ridosso dell’albero ce ne sono altri quattro tutti secchi, che minacciano la sede stradale, eppure nonostante l’allarme lanciato dai cittadini, nessuno ha fatto nulla. Erba alta anche ridosso delle aziende, la Mezzina è la strada delle cantine vitivinicole, eppure nessun interesse, tutto abbandonato. L’erba sulla rotatoria di contrada Valentino è stata tagliata dai residenti, stufi di vivere tra l’immondizia, ma non ci si può sempre appellare al senso civico. La provinciale 43 è ’ la strada che collega anche ad Offida, il Borgo più bello d’Italia: fonte di inestimabili ricchezze, la Mezzina sicuramente non è un buon biglietto da visita. Altro che strada panoramica, attrazioni turistiche, altro che paesaggi mozzafiato e immersivi nella bellezza del territorio, è tutto abbandonato nella sciatteria totale e la cosa peggiore è che le numerose insidie rendono il tragitto molto pericoloso. E’ ora che qualcuno prenda in mano la situazione e intervenga e restituisca alla Mezzina la sicurezza e agli imprenditori il giusto equilibrio per gli sforzi e l’impegno economico profuso.

m.g.l.