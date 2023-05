"Mezzina, chiarezza sui fondi"

Il sindaco di Offida, Luigi Massa interviene in merito al finanziamento per il proseguimento della strada provinciale Mezzina. "Ricevo notizie – dichiara il primo cittadino di Offida – che darebbero per certo che la Provincia di Ascoli non abbia più il finanziamento Ministeriale (Fondo di Sviluppo e Coesione) di circa undici milioni di euro, assegnato dalla Regione nella legislatura precedente, per la realizzazione del quarto stralcio della strada Mezzina. Se fosse confermato tutto questo – prosegue il sindaco – sarebbe un fatto gravissimo per tutto il territorio dell’entroterra Piceno data l’importanza dell’infrastruttura come una delle principali arterie di connessione territoriale. Un danno ingiustificabile di cui non conosco le responsabilità, che sicuramente esistono e che quindi vanno accertate, individuate e di cui si deve chiedere conto. Nell’immediatezza pretendiamo che si ponga rimedio e ci si attivi per recuperare le risorse perse, questa situazione deve essere risolta"