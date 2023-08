Mezzina e lavori: è ancora bufera

La strada provinciale Mezzina infiamma il dibattito politico. Finalmente, dopo una serie di polemiche, la provinciale è stata sfalciata, si è liberata di una fitta vegetazione, che aveva avvolto tutto: anche la segnaletica verticale, ma lo sfalcio non è bastato a placare le polemiche. A puntare il dito è stato il sindaco di Offida Luigi Massa, che ha chiesto lumi sul mancato finanziamento, ben undici milioni di euro, già stanziati per la realizzazione del IV lotto. "È irritante e amministrativamente incomprensibile – ha sentenziato il sindaco di Offida – che da parte degli organi provinciali non sia stata data la benché minima spiegazione formale dell’accaduto".

Altro che pausa di Ferragosto, il sindaco di Offida da una parte e la Provincia dall’altra hanno sfoderato l’artiglieria pesante. "Nessuna spiegazione, nessun atto formale attuato – incalza il sindaco Massa – per porre rimedio ad un finanziamento gettato alle ortiche, fatto gravissimo, che danneggia l’intera comunità picena, tanti Comuni e tanti cittadini che quell’arteria, una delle più importanti della nostra rete viaria, giornalmente percorrono". La risposta del presidente della Provincia Sergio Loggi non si è fatta attendere: "Il primo cittadino è stato sempre informato – ha detto Loggi – di quanto la Provincia sta facendo per recuperare quel finanziamento consapevoli del ruolo strategico che la strada ricopre". Il sindaco di Offida però torna all’attacco e non fa sconti: "Stimo il presidente Loggi, ma farebbe bene ad essere chiaro e trasparente, spiegare e chiarire la vicenda ai cittadini piceni che hanno subito un’enorme perdita di risorse. A me interessa solo questo. Sulla Mezzina: da mesi il presidente si è impegnato ad adeguare le limitazioni di velocità a cinquanta chilometri all’ora, giuste in fase di cantiere, ma dopo tanti mesi quei limiti sono ancora lì, senza ragioni apparenti dopo che sono stati spesi circa otto milioni di euro sul nuovo tratto. La Provincia dice ufficialmente che la Mezzina è un asse viario equiparato a strada urbana per cui quei limiti sono adeguati, ma a questo punto non capiamo la logica di aver speso un’ingente somma su un progetto di una strada qualificata come urbana". Nel duro botta e risposta si inserisce anche il gruppo di opposizione della città dei merletti ‘Obiettivi comuni per Offida’ che tuona: "Negli ultimi due giorni abbiamo assistito alla polemica, sollevata dal sindaco Luigi Massa, in merito agli 11 milioni svaniti per la realizzazione del IV lotto sulla Mezzina. Premesso che condividiamo la richiesta di spiegazioni, non riusciamo a comprendere come il sindaco Massa sia rimasto in silenzio sulle problematiche riguardanti le strade provinciali: Mezzina, Valtesino, Castoranese e Collecchio. Forse sarebbe ora di prendere coscienza della grande difficoltà che, da anni, la Provincia mostra nella cura e manutenzione della rete viaria. Sulle nostre strade provinciali abbiamo buche, avvallamenti improponibili, vegetazione selvaggia, che invade la carreggiata, assenza di segnaletica orizzontale, guardrail mancanti. Malgrado le promesse fatte, dall’ex presidente provinciale Fabiani e le richieste fatte anche dall’ex sindaco Lucciarini e Massa, per l’installazione di tutor volte a garantire la sicurezza degli automobilisti, ancora oggi, non è stato fatto nulla. Perché? Forse manca una vera e propria visione, una programmazione puntuale, su tutto il territorio, non troviamo accettabile mostrarci, con questo abbandono, ai turisti che scelgono di visitare le nostre colline".

Maria Grazia Lappa