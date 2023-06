"Mezzina, erba alta e pericoli"

Strada provinciale Mezzina: erba alta e conseguenti pericoli per la viabilità. A segnalarlo sono alcuni automobilisti, che lamentano l’incuria in corrispondenza ai margini della strada. Forse a causa dell’abbondante pioggia del mese scorso, l’erba è cresciuta a dismisura e i mancati sfalci stanno creando una situazione di pericolo. L’erba, e persino dei straordinari fiorellini di campo colorati, ostruiscono parzialmente la visuale, in particolare in corrispondenza degli incroci. "E’ mai possibile – dichiarano categorici – che ogni anno si verifichi la stessa situazione? Possibile non si riesca a fare un piano di lavoro, che permetta di migliorare sia l’impatto visivo, che il decoro dei luoghi, ma soprattutto garantisca la sicurezza agli utenti della strada provinciale, che tra l’altro ha visto diversi incidenti gravi, anche mortali?".