"Mezzina, interveniamo". Tonelli: il nostro progetto

Il consiglio provinciale ha approvato la variazione di bilancio di previsione per dare nuova linfa al settore della viabilità. Una buona notizia che lascia ben sperare anche gli automobilisti che percorrono tutti i giorni la provinciale 43 Mezzina e che da tempo rivendicano interventi urgenti per dare sicurezza alla strada. "Nonostante le difficoltà – ha detto l’assessore provinciale alla viabilità Daniele Tonelli – stiamo lavorando alacremente. La Provincia prosegue a programmare, progettare e realizzare opere pubbliche. In questa variazione di bilancio ci sono le risorse per le strade".

Assessore avete messo fondi per la provinciale Mezzina ridotta in alcuni tratti in condizioni pietose? "I lavori interessano il tratto della provinciale 43 Mezzina, che va dal semaforo a ridosso di Offida alla Fonte delle pietre. Si tratta di lavori per il ripristino della sede stradale del corpo stradale dal chilometro 12+800. La Mezzina è una strada che è soggetta a dissesto idrogeologico. L’investimento è più di un milione di euro".

Per quanto riguarda i lavori che interessano i primi tre chilometri, tra la rotatoria dalla Salaria a contrada Valentino, oramai intransitabili a seguito degli enormi avvallamenti determinato dal dissesto idrogeologico, cosa può dirci? "Abbiamo il progetto, ci stiamo lavorando, a breve partiranno anche quei lavori. Conosciamo l’importanza della strada provinciale Mezzina, ci sono state tante difficoltà. La Provincia detiene un importante patrimonio stradale, che si snoda in pianura, collina e in montagna".

Tra i problemi che attanagliano la Mezzina c’è il discorso dell’alta velocità, che rappresenta un grave dilemma per la sicurezza non solo degli automobilisti, ma anche di chi vive nelle case vicine la strada. "Stiamo lavorando anche per un rilevatore di velocità mobile, stiamo cercando gli accordi con i diversi enti nella speranza di poter fare qualcosa per scoraggiare chi scambia la strada per un circuito".

Non rimane che sperare che presto anche i primi chilometri della strada Mezzina vengano messi in sicurezza, visto che le auto sulla strada sfrecciano come missili e per evitare gli avvallamenti spesso invadono la corsia opposta.

Maria Grazia Lappa