Mezzina, l’attacco di Massa "La Provincia ha perso 11 milioni Nessuna spiegazione: assurdo"

"La Provincia di Ascoli ha annunciato una serie di interventi diffusi sulla rete stradale di competenza che saranno realizzati nelle prossime settimane e per questo esprimiamo apprezzamento. Con altrettanto estremo disappunto, amministrativo e politico, è altrettanto forte la stigmatizzazione della vicenda Mezzina per cui la stessa Provincia ha perso ben undici milioni di euro che erano già stanziati per la realizzazione del IV° lotto".

Con queste parole il sindaco di Offida, Luigi Massa, torna all’attacco sul caso dei fondi persi per la strada Mezzina. "E’ veramente irritante e amministrativamente incomprensibile – si legge in una nota – che da parte degli organi provinciali non sia stata data la benché minima spiegazione formale dell’accaduto. Nessuna spiegazione, nessun atto formale attuato per porre rimedio ad un finanziamento gettato alle ortiche, fatto gravissimo, come evidenziammo qualche tempo fa, che danneggia l’intera comunità picena, tanti Comuni e tanti cittadini che quell’arteria, una delle più importanti della nostra rete viaria, giornalmente percorrono. Non è stato sufficiente il chiedere pubblicamente spiegazioni sull’accaduto, il pretendere che la Provincia attuasse azioni per il ripristino del finanziamento oltreché la verifica delle responsabilità e la presa delle susseguenti e necessarie determinazioni, nulla si è mosso. Tutto ciò non è accettabile e mette nelle condizioni di poter legittimamente pensare che in Provincia su questa vicenda, di gravità epocale, ci sia un atteggiamento di assoluta incuria amministrativa. Per questo chiediamo al Presidente, al Consiliere delegato e a tutto il Consiglio Provinciale di agire nell’immediatezza per sanare l’accaduto".