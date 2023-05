"Mezzina, primi tre chilometri di caos"

Ancora proteste sui primi tre chilometri della strada provinciale Mezzina, nel territorio di Castel di Lama, sottolineando che versa in uno stato pietoso. "I primi tre chilometri dell’importante arteria stradale – dichiarano alcuni automobilisti, che percorrono tutti i giorni la strada – che collega l’Abruzzo, la città di Ascoli all’entroterra e la zona industriale del Tesino, versa in uno stato molto precario. Dalla rotonda della Salaria, fino alla rotatoria di contrada Valentino la situazione è precaria, a causa degli innumerevoli avvallamenti, crepe, buche, per non parlare degli smottamenti, causati dal taglio dei pioppi, che hanno rosicchiato addirittura la carreggiata e che rimangono senza interventi ormai da anni. Necessita urgentemente un nuovo asfalto". Sulla Mezzina è stato investito molto, ma il problema è che il primo tratto è rimasto fuori da qualsiasi intervento di ammodernamento e messa in sicurezza. Da tempo i cittadini sottolineano che la situazione è tutt’altro che sicura e puntano il dito soprattutto sul primo chilometro, dove l’imbocco per contrada Collecchio resta pericolosissimo, una situazione aggravata anche dall’aumento delle aperture delle attività commerciali e la mancanza di parcheggi. Altro problema sono gli imbocchi a raso, che aumentano esponenzialmente anche sui tratti nuovi della strada e che rappresentano una delle prime cause degli incidenti. Non va meglio per gli imbocchi di via Palazzi, dove manca anche l’illuminazione, di contrada Cabbiano e la prima uscita di contrada Valentino, dove mancano le minime condizioni di sicurezza.

Maria Grazia Lappa