Mezzo chilo di droga. Borsone trovato sul Tronto

Un’importante operazione di polizia giudiziaria condotta dai militari del NOR della Compagnia Carabinieri di Ascoli Piceno, con il supporto dei Vigili del Fuoco, ha portato al deferimento di un giovane cittadino magrebino poco più che ventenne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è scattato nel tardo pomeriggio di venerdì 11 ottobre nei pressi di Porta Tufilla, quando i militari hanno notato due individui intenti a scambiarsi una borsa. Alla vista dell’auto di servizio, i due si sono dati alla fuga e uno di loro ha lanciato la borsa in un dirupo verso il fiume Tronto. La Centrale Operativa ha immediatamente inviato sul posto altre due pattuglie per supportare le ricerche. Nonostante la scarsa visibilità e la conformazione impervia del terreno, i Carabinieri hanno individuato un giovane nascosto tra la vegetazione, intento a cercare qualcosa. Alla vista degli operanti, ha tentato nuovamente la fuga, opponendo resistenza, ma è stato bloccato e condotto in caserma. Le ricerche della borsa, sospese per l’impraticabilità della zona, sono riprese nelle prime ore del mattino successivo con l’intervento dei Vigili del Fuoco. L’operazione ha consentito il recupero del contenitore, al cui interno erano nascosti quasi 500 grammi di hashish, suddivisi in panetti e dosi pronte per la vendita.