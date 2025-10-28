Mezzo secolo di dolcezza

Cinquant’anni di storia, tradizione e innovazione, di profumi che raccontano l’identità di un territorio, di gesti quotidiani che si sono trasformati in rituali condivisi. La Pasticceria Cruciani di Centobuchi festeggia un traguardo che è molto più di una ricorrenza: è il riconoscimento di un cammino fatto di passione, dedizione e visione. Tutto ha inizio nel 1975, quando Felicissimo Cruciani apre il suo laboratorio artigianale nel cuore di Centobuchi. Un piccolo spazio, un grande sogno. "All’inizio bastavano farina, zucchero e cuore. Oggi servono anche ascolto, studio e attenzione: il cliente è cambiato, è più consapevole, più curioso. E noi siamo cresciuti con lui", racconta il fondatore, con la lucidità di chi ha attraversato mezzo secolo di trasformazioni senza mai perdere il senso profondo del mestiere. La pasticceria diventa presto un punto di riferimento, non solo per la qualità dei suoi prodotti, ma per la capacità di creare legami. Ogni dolce nasce dalla passione della famiglia e dal desiderio di condividere emozioni con le persone che si amano. È questa la formula che ha reso la Pasticceria Cruciani un luogo di memoria e di futuro. Oggi, nel celebrare il cinquantesimo anniversario, la famiglia Cruciani guarda avanti. "Non festeggiamo solo il passato, ma anche il futuro – dichiarano i figli e i collaboratori – questo traguardo è fatto di impegno, dedizione, successi e insuccessi. È un viaggio fatto di persone, passioni e visioni. La passione è stata il motore, la dedizione la forza. Siamo orgogliosi di dove siamo arrivati".

Stefania Mezzina