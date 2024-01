"Mi ha urtato in superstrada, poi è fuggito"

Di lesioni e omissione di soccorso deve rispondere un 59enne di Civitella del Tronto che l’11 giugno 2022 causò un incidente stradale e si dette alla fuga. E’ accaduto lungo il raccordo autostradale Ascoli-Mare e l’uomo è finito sotto processo a seguito della denuncia della ragazza che era alla guida dell’auto che l’abruzzese urtò con la sua Fiat Panda. La 23enne si è costituita parte civile, assistita dall’avvocato Umberto Gramenzi (foto). E’ stata lei a raccontare in tribunale come sono andate le cose quel giorno. La ragazza era alla guida di una Jeep Compass quando avvenne il fatto. "Mentre stavo guidando, la mia auto è stata urtata dalla Panda, il conducente, però, non si è fermato". Ma la ragazza, mostrando grande presenza di spirito non ha lasciato cadere la cosa e si è lanciata all’inseguimento dell’utilitaria. "Si è diretto verso la strada Bonifica, gli ho segnalato suonando il clacson e azionando gli abbaglianti e nel frattempo ho telefonato ai carabinieri per chiedere il loro intervento. Me lo sono trovato a fianco della mia auto, aveva attrezzi da lavoro: sono rimasta nella vettura, pietrificata. Ha negato di avere urtato la mia auto e se n’è andato". Sono poi sopraggiunti dei testimoni dell’incidente avvenuto poco prima lungo l’Ascoli-Mare. I militari dell’Arma hanno raccolto elementi per identificare l’auto e il suo conducente che è stato denunciato. La ragazza è stata medicata per le conseguenze del sinistro e l’uomo è finito sotto processo.