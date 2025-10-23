"Mi hanno rapinato davanti alla mia famiglia"

SAN BENEDETTOCon la testimonianza della vittima, è ripreso davanti al Collegio del tribunale di Ascoli il processo ad un 44enne napoletano accusato di aver rapinato un prezioso orologio Rolex strappandolo ad un noto imprenditore ascolano a San Benedetto il 5 luglio del 2024. Davanti ai giudici Panichi, Proietti, D’Ottavi, al pubblico ministero Piccioni e agli avvocati difensori e della parte civile, ha raccontato cosa accadde quella sera proprio l’uomo a cui è stato sottratto con la violenza il prezioso Rolex Daytona del valore di 40.000 euro per il quale l’assicurazione gli ha risarcito 10.000 euro dopo che ha comunicato l’avvenuta sottrazione. Proprio il valore dell’oggetto prezioso e le modalità con cui il proprietario ne era entrato in possesso è stata a lungo affrontata dall’avvocato difensore.

"E’ stato un regalo dei miei genitori, quale premio di produzione" ha spiegato l’imprenditore ascolano. Incerta è stata la ricostruzione sulle modalità di riconoscimento dell’imputato. In sostanza è avvenuta qualche giorno dopo quando il rapinato è stato convocato presso il commissariato di polizia di san Benedetto dove gli sono state mostrate foto e un video di una telecamera di sicurezza della zona dove è avvenuta la rapina, in via Ugo Bassi. Quel giorno il 42enne ascolano era in centro con sua moglie e i tre figli minorenni. Erano da poco passate le 20 quando stava caricando nella sua auto la bicicletta di sua figlia. Improvvisamente si è palesato alle sue spalle un soggetto che lo ha afferrato.

"Indossava un caso integrale che non ha mai tolto; l’unica parte scoperta era il collo" ha detto l’imprenditore, descrivendolo come "un tipo robusto, con rotoli di grasso sulla pancia". Sulle prime ha pensato ad uno scherzo di un suo amico che stava per altro aspettando; per cui non ha reagito subito. Che stava succedendo qualcosa di grave si è reso conto quando la stretta al collo si è fatto più energica fino ad immobilizzarlo completamente. L’aggressore è così riuscito a sfilargli dal polso il Rolex. La vittima è riuscita a mettere a terra il rapinatore e a colpirlo, ma costui è comunque riuscito a rialzarsi e a raggiungere lo scooter che aveva parcheggiato nei pressi. L’ascolano lo ha raggiunto, lo ha afferrato per il giubbino, ma il malvivente è fuggito a forte velocità in sella ad uno scooter Honda Sh. Una scena alla quale ha assistito un testimone, sentito in udienza, che ha riferito di aver udito strilli dei bambini quando il padre è stato aggredito dal rapinatore.

Peppe Ercoli