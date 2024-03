"Mia figlia accerchiata da un gruppo di bulli"

Il bubbone delle baby gang nel centro di Grottammare ormai è esploso e ognuno ha voglia di raccontare la propria brutta esperienza. Oggi a parlare è il padre di una giovane donna, personaggio pubblico nella città rivierasca: "Mia figlia stava rientrando a casa con la bambina di due mesi nella carrozzina e proprio davanti al portone è stata accerchiata da un gruppetto di ragazzini di 12 o 13 anni che fingendo di parlare lingue straniere, volevano i soldi. Mia figlia si è messa a urlare ed è uscito il fratello che li ha messi in fuga. Ora ha paura e ogni volta che deve tornare a casa mi chiama per farsi accompagnare. Di recente – aggiunge –, sulla strada di fianco alla farmacia del centro, il gruppetto composto da ragazzini di famiglie d’origine straniera e di famiglie locali, fermava le macchine per chiedere i soldi, dando pugni sui cofani e sui tettucci delle auto. Probabilmente le forze dell’ordine, in particolare i nostri vigili urbani, poiché i carabinieri ultimamente si vedono girare di più, non si rendono conto della pericolosità di questi gruppi di giovani strafottenti che sfidano e istigano le persone".