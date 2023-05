Mia nonna e la conca per l’acqua

"Mia nonna Matilde è nata nel 1952, quando ancora non c’era l’acqua corrente in casa e vedeva sua madre fare molta fatica proprio perché doveva andare a prenderla alla fonte del paese, che non era vicina. Mia nonna racconta di aver scoperto che quello strano recipiente utilizzato da quasi tutte le donne era chiamato "conca", si metteva in testa aiutandosi con uno strofinaccio attorcigliato a forma di ciambella e si portava senza mani. Quando mia nonna crebbe, la madre le comprò una conca piccolina di rame con i manici, le insegnò a portarla senza mani e le consentì di andare con lei alla fontana. Tutt’ora mia nonna conserva le conche che si usavano quando era piccola e le tiene esposte sulla mensola della cucina. Ascoltando i suoi racconti, mi sono immaginata i ragazzi di allora che, come lei, non avevano magari le nostre comodità, ma vivevano una vita forse più autentica, di comunità, dove non erano ancora scomparsi i valori della solidarietà e dell’aiuto reciproco. Sempre ascoltando le parole di mia nonna, inoltre, mi sono chiesta cosa accadrebbe oggi se, complice la crisi climatica, la nostra vita dovesse cambiare. A meno che la mancanza d’acqua non dovesse diventare una catastrofica emergenza, più che ai social, dovremo affidarci alla saggezza di chi sa cosa vuol dire vivere con simili privazioni. Come mia nonna e tutte le persone della sua generazione".