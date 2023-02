Miasmi, 2 milioni dalla Ciip

La Ciip ha stanziato 2 milioni di euro per risolvere il problema dei miasmi provocati dal depuratore di Campolungo. Una somma esigua, che dovrebbe in qualche modo ridurre i disagi provocati dalla puzza, che ormai da anni ammorba Villa Sant’Antonio di Ascoli e Castel di Lama. Gli investimenti che la Ciip dovrebbe affrontare per ovviare a tutti i problemi del depuratore di Campolungo si aggirano intorno a 10 milioni. La cifra impegnata è ancora molto lontana da quella reale, ma i cittadini sono ottimisti. Castel di Lama e Villa Sant’Antonio sono però ammorbate anche della discarica di Relluce, e in alcune giornate, il fetore si percepisce dappertutto. I residenti si chiedono: "Risolto un problema dobbiamo affrontarne subito un altro?".