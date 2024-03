Miasmi, il teste di Piceno Depur: "L’Arpam non ha rilevato anomalie"

"L’Arpam faceva controlli con regolarità e anche ‘a chiamata’, ma non sono mai state rilevate anomalie derivanti da emissioni odorifere". E’ quanto ha testimoniato ieri un dipendente di Piceno Depur nel processo a carico di Danilo Ciancio, accusato di "getto pericoloso di cose" in relazione all’attività dell’impianto di depurazione "Campolungo Piceno Consind", gestito da Piceno Depur, società di cui il 37enne lamense è responsabile tecnico. Nel dibattimento sono parte civile circa 80 persone, Legambiente e Cittadinanza Attiva delle Marche, assistite dalle avvocatesse Anna Laura Luciani, Caterina Fossari e Antonella Carosi. Il teste sentito ieri sovrintendeva all’epoca dei fatti alle operazioni di pre trattamento dei rifiuti. "L’Arpam monitorava costantemente l’impianto, attraverso la campionatura dell’acqua in uscita dal depuratore e anche io partecipavo al prelievo che durava 24 ore come gestore dell’impianto, di cui seguivo tutto il processo biologico". Sotto osservazione erano i cattivi odori che venivano attribuiti alla fase di pre trattamento. "Non c’erano prescrizioni riguardanti il pre trattamento. Nel 2021 furono imposte prescrizioni a seguito di segnalazioni per limitare le emissioni odorifere che sono state rispettate" ha aggiunto il teste spiegando che a seguito delle prescrizioni stabilite "la sabbia veniva stoccata in cassoni e non finiva più direttamente a terra. Inoltre coprivamo tutti i pre trattamenti, perché il problema era stato individuato lì". La Ciip, subentrata a Piceno Consind ha poi preso ulteriori provvedimenti per adeguarsi alle nuove prescrizioni. Nel corso del processo sono stati sentiti alcuni residenti che hanno riferito al giudice che arrivavano di continuo cattivi odori e che ciò provocava forti nausee e addirittura anche la vergogna ad ospitare gente a casa. Una situazione che ha costretto alcuni a vendere l’abitazione e trasferirsi altrove.