Miasmi in Vallata, a processo due responsabili del depuratore

Dovranno essere processati due responsabili tecnici del depuratore di Campolungo, Danilo Ciancio di 38 anni di Ascoli (fino al 26 aprile 2021) e Walter Pulsoni, 39enne di Folignano (fino al 27 aprile 21), entrambi difesi dall’avvocato Giuseppe Le Pera del foro di Roma. Così ha deciso il giudice del tribunale di Ascoli Tiziana D’Ecclesia in occasione dell’udienza pre dibattimentale, dopo aver respinto la richiesta di oblazione presentata dai due imputati. Il processo a loro carico inizierà il 3 ottobre prossimo davanti al giudice Barbara Bondi Ciutti. Parliamo dei miasmi che i cittadini residenti a Villa Sant’Antonio e a Castel di Lama hanno segnalato e che per la Procura sono attribuibili al depuratore Campolungo Piceno Consind. Secondo l’impianto accusatorio, nelle rispettive funzioni Ciancio e Pulsoni avrebbero provocato emissioni maleodoranti, riconducibili a composti solforati legati al ciclo depurativo, provenienti dalla zona compresa fra la fase di sabbiatura e la vasca di equalizzazione ed anche nella zona fra le fasi di predenitro, vasche di ossidazione e locale nastropresse, del medesimo impianto. In questo modo avrebbe arrecato fastidio ai cittadini residenti a Castel di lama e a Villa Sant’Antonio che hanno lamentato odori nauseabondi sia nelle ore diurne che in quelle notturne, tali da provocare nausee, conati di vomito, bruciori.

Peppe Ercoli