Micam, buona partenza. Acquaroli alle imprese: "Il nostro calzaturiero ci proietta nel mondo"

La 95esima edizione del Micam è iniziata nel migliore dei modi, sin dalle prime ore di apertura della rassegna calzaturiera, gli stand delle aziende del distretto marchigiano sono state visitate da numerosi buyer soprattutto stranieri a conferma dei positivi dati di settore. Infatti, il comparto calzaturiero nel 2022 supera la crisi del biennio pandemico e continua la sua ripresa. E questo è stato evidente già dalle prime ore del Micam. Presente in fiera anche il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, con l’assessore all’Internazionalizzazione Andrea Maria Antonini. "Attraverso la programmazione dei fondi europei – ha detto Acquaroli – e le risorse del Pnrr definiremo gli strumenti e le infrastrutture che consentano, alle Marche, di essere centrali non solo geograficamente, ma autentiche protagoniste di una sfida nevralgica, come quella della moda, del fashion, del manifatturiero". Il presidente della Camere di commercio Gino Sabatini e il sottosegretario al Ministero dell’Economia Lucia Albano hanno affrontato il tema ’Marche Way: la via marchigiana ai mercati del mondo’ che avrà come appuntamento principale la 32° Convention delle Camere di commercio Italiane all’estero a giugno a Colli del Tronto.

Vittorio Bellagamba