Michele Massa torna da Parigi con tre medaglie

Un Europeo da incorniciare per Michele Massa, dell’Accademia Scherma Fermo che a Parigi ha portato a casa un bottino di tre medaglie ai Campionati Europei di scherma paralimpica. Un rientro speciale in sala scherma festeggiato da tutti i compagni di allenamento. Due argenti a squadre, sia nel fioretto che nella spada, e soprattutto un bronzo individuale nella prova di fioretto dove in semifinale ha fatto tremare anche il campione in carica, l’inglese Dimitri Coutya. Una bellissima cavalcata, la sua prova di fioretto individuale, che l’ha visto superare agevolmente 15-8 il polacco Jablonski e poi con autorità l’ucraino Dasko per 15 stoccate a 9. In semifinale, come detto, la grande sfida al campione britannico Coutya con un assalto deciso alle ultime stoccate e terminato per 15 a 11. Sempre dal fioretto, ma nella prova a squadre, è arrivato il primo argento con Michele Massa protagonista insieme ai compagni di squadra Emanuele Lambertini, Matteo Betti e Marco Cima, fino alla finalissima persa con l’Inghilterra. Dalla spada è arrivato poi il secondo argento, storico per la nazionale italiana maschile, al termine di una grandissima prova di squadra che ha visto la nostra nazionale, con Michele Massa ancora grande protagonista, superare ai quarti la Germania per compiere poi un vero e proprio capolavoro contro la Francia. L’oro è sfumato poi contro l’Ucraina.