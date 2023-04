Michetti: "A Carassai pioggia di finanziamenti senza precedenti"

Il bilancio del comune di Carassai senza aumenti di tasse e con importanti interventi sul piano delle opere pubbliche. "Nonostante la crisi abbiamo deciso di non mettere le mani nelle tasche dei cittadini che continuano a risentire delle conseguenze economiche legate a diversi fattori – afferma il sindaco Gianfilippo Michetti - L’amministrazione comunale sta dando un forte impulso agli investimenti grazie agli importanti finanziamenti, fatto senza precedenti per questo piccolo Comune, ottenuti su più fronti. In particolare la demolizionericostruzione del plesso scolastico, la demolizionericostruzione dei locali adiacenti il campo polivalente con parziale copertura dello stesso, progetto che comprende un’evoluta piattaforma turisticacommerciale in realtà virtuale e cartellonistica turistica di pregio, ristrutturazione cimitero rurale di Rocca Montevarmine, un doppio intervento di ristrutturazione del cimitero capoluogo, realizzazione di 3 appartamenti destinati al sociale nei locali comunali del Castello Vecchio. Sono stati ottenuti fondi anche per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione che rinnoveranno la modalità di fruizione dei servizi al cittadino e per la ristrutturazione del Castello di Rocca Montevarmine di proprietà del Comune di Fermo. Verrà inoltre acquistato un immobile destinato temporaneamente ad ospitare le scuole durante la ricostruzione del plesso, ma che potrà successivamente avere destinazione sociale o residenziale per la terza età".