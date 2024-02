Michetti: "Così Carassai è rinata"

Il ciclo delle nostre interviste ai sindaci dei comuni dove si voterà a primavera, ospita oggi il primo cittadino di Carassai Gianfilippo Michetti. Che bilancio può tracciare dei 5 anni di lavoro? "Sicuramente positivo poiché abbiamo iniziato questo percorso amministrativo con un gruppo di maggioranza alla prima esperienza, eccetto il sottoscritto reduce da un’esperienza di 2 anni nella precedente amministrazione".

Quali problemi ha dovuto affrontare oltre ad aver attraversato il lungo periodo della pandemia?

"Abbiamo trovato un ente con problemi di bilancio e senza alcuna progettualità avviata o investimento in cantiere. Una situazione aggravata nel tessuto economico e sociale poiché territorio marginale al cratere post sisma 2016, quindi senza alcun sostegno allo sviluppo per aziende e famiglie".

Quale importanza hanno avuto i finanziamenti arrivati da Europa, Ministeri e Regione per il suo comune?

"La mia amministrazione ha saputo intercettare nel complesso quasi 11 milioni di euro, mai accaduto prima nel nostro Comune, che stiamo progressivamente mettendo a terra, realizzando interventi che vanno dalla ricostruzione del plesso scolastico al recupero del Castello di Roccamontevarmine, dalla costruzione di un campo polivalente coperto alla realizzazione di un’area verde".

Ci sono progetti e idee che avrebbe voluto realizzare e che non è riuscito a concretare?

"La manutenzione delle strade comunali rurali, per le quali abbiamo partecipato ad un bando prevedendo cifre corpose che consentirà di intervenire su tutto il territorio, qualora ci venga assegnato. Siamo fiduciosi". Che comune sogna per le prossime generazioni?

"Il nostro borgo beneficerà di un reale processo di riqualificazione e la pietra miliare sarà la nuova scuola, senza trascurare la fascia debole della popolazione, per la quale abbiamo in programma importanti interventi". Perché ha deciso di ricandidarsi per il prossimo mandato? "L’ho deciso insieme a gran parte dell’attuale gruppo che mi ha supportato in questi 5 anni, per completare la realizzazione di tutti i progetti finanziati e da noi ideati, per i quali abbiamo profuso il massimo impegno nella fase di progettazione".

C’è qualcosa che vuole aggiungere?

"Esprimere gratitudine alla struttura comunale e alle associazioni che con grande impegno danno visibilità ai nostri prodotti enogastronomici, alla cultura e al paesaggio del nostro territorio".

Marcello Iezzi