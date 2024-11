Micillo: "Dispiaciuto per le sorti del Picchio"

A commentare uno dei momenti più bui dell’ultracentenaria storia del Picchio nelle ultime ore è stato anche l’ex portiere Davide Micillo. "Premettendo che sono stato bene in tutte le piazze in cui ho giocato e a tutte devo dire un grazie, ammetto che l’Ascoli è una squadra che mi porto nel cuore – ha commentato -. È tra quelle in cui sono riuscito ad avere una certa continuità di rendimento. Le vicende societarie degli ultimi anni hanno inciso profondamente anche sulla qualità dei risultati. Oltre che sull’entusiasmo di un’intera città che è stato seriamente compromesso. Poi l’ultima stagione è stata davvero una mazzata per tutti. Non soltanto sul profilo sportivo. Provo grandissimo dispiacere nel vederla in queste condizioni. Non c’è dubbio. Conosco la città e la tifoseria che ha un grande cuore nei confronti della squadra. Di Carlo è una persona determinata. Un allenatore preparato. Spero davvero per lui e per l’Ascoli di risollevarsi quanto prima. Merita di ritornare, almeno, in serie B".