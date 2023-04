Microcredito, se ne parla all’auditorium Neroni

"Il ruolo del microcredito per lo sviluppo del territorio": è questo il titolo di un convegno che si terrà domani alle 15, nell’auditorium Emidio Neroni per iniziativa della Fondazione Ottavio Sgariglia Dalmonte e la sua società finanziaria, la Ottavio Sgariglia Dalmonte Srl. Si cercherà di fare un punto sull’attuale stato del microcredito e soprattutto sul ruolo che lo stesso può dare allo sviluppo del nostro territorio, approfondendo l’analisi delle tematiche su come tutte le istituzioni pubbliche e private possano unirsi per fare sistema e affrontare lo sviluppo attraverso lo strumento del microcredito, sia di impresa che sociale, in una fase in cui si manifestano in modo molto acuto gli effetti della crisi: povertà, dilagare dell’usura, difficoltà per le microimprese. Tra i relatori, Alberto Manelli, docente all’università Politecnica delle Marche, Giampietro Pizzo, presidente della rete italiana di microfinanza e inclusione finanziaria, Serena Simoni, direttrice della Fondazione Sgariglia Dalmonte.