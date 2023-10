Microplastiche, gli studenti in prima linea

Per gli studenti delle classi 2E e 3E del Liceo scientifico "Rosetti" di San Benedetto didattica sul campo. Negli scorsi giorni sono stati coinvolti in una serie di attività laboratoriali, dirette alla ricerca ed allo studio delle microplastiche e legate alla Notte Europea dei Ricercatori ed al World Cleanup Day. Sono stati tre, i luoghi deputati: la spiaggia antistante la sede sambenedettese dell’Università di Camerino, le aule ed i laboratori dello stesso polo camerte. Complice anche la bella giornata di sole, per i liceali è stato entusiasmante sperimentare in modo diretto il lavoro da ricercatori, guidati dall’assegnista e biologa dottoressa Martina Capriotti, della Scuola di Bioscienze e Medicina veterinaria. Dopo una breve introduzione all’inquinamento da plastica e microplastiche nei mari, agli studenti è stato affidato il compito di rintracciare le microplastiche sulla spiaggia, usando la tecnica dei quadrati, e in acqua, attraverso la "manta", il retino per campionare microplastiche galleggianti. Dopo il campionamento gli studenti, guidati e supportati anche dai docenti curriculari Gricinella, Marinelli e Ulissi, sono stati ospitati nuovamente in Unicam dove, con il supporto del dottor Paolo Cocci, hanno avuto modo di visualizzare al microscopio quanto raccolto. "L’attività svolta rientra nelle iniziative dei progetti EcoSchool dell’istituto superiore sambenedettese, che ha aderito così al World Claenup day – spiega la professoressa Stefania Buttafoco, referente EcoSchool del Rosetti –. Questo programma internazionale sollecita la coscienza di tutti unendo milioni di volontari, governi e organizzazion per affrontare la crisi globale dei rifiuti".