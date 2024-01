Migliaia di visitatori in due giorni. Il presepe vivente riempie il centro

Un gran ritorno, dopo quattro anni di stop forzato, per il presepe vivente: migliaia i visitatori che, nei due giorni della rappresentazione vivente messa in scena dalle decine di associazioni che, ancora una volta, si sono ritrovate unite e compatte intorno a un progetto per la città, hanno percorso i vicoli, si sono fermati nelle piazze e negli slarghi, scoprendo lo spettacolo che era stato messo in scena da oltre 500 figuranti e 50 scene in ogni angolo. Un successo in termini di partecipazione e di apprezzamento che ha ripagato gli sforzi di una intera città. Concetti ampiamente ribaditi nella giornata inaugurale del presepe vivente dalle numerose autorità intervenute. Il presidente della Regione, Francesco Acquaroli ha sottolineato la vivacità e la dinamicità dei montegranaresi e la bella coralità del presepe vivente che "trasmette valori che appartengono alla nostra cultura e alle nostre comunità e che è bello che restino vivi". Soddisfatto il sindaco, Endrio Ubaldi che ha evidenziato il ruolo catalizzatore di Mauro Lucentini (presidente Ente Presepe Vivente) che è stato un ottimo sprone nel riproporre un evento imponente, che ha richiesto impegno, fatica e grande spirito di collaborazione e "che rappresenta un momento di grande valorizzazione per Montegranaro" le parole del sindaco. Presenti alla prima giornata anche il presidente della provincia, Michele Ortenzi, i consiglieri regionali Marco Marinangeli e Jessica Marcozzi, la coordinatrice regionale della Lega, Giorgia Latini, la presidente regionale della Cpo, Maria Lina Vetturini. Orgoglioso del grande lavoro delle associazioni tutte e delle scuole, dello straordinario risultato raggiunto, il deus ex machina del presepe vivente, Lucentini, doppiamente soddisfatto sia per aver riconsegnato il presepe vivente alla città ma anche per aver ottenuto l’apertura delle splendide grotte del seminterrato dell’ex ospedale vecchio. Qui è stata allestita una Natività di grande effetto, con tanto di bue e asinello, resa ancora più suggestiva da ‘Quelli che non solo gospel’ diretti dal vicesindaco Monia Marinozzi che con i loro canti hanno offerto uno spettacolo nello spettacolo.