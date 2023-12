’Miglior albero della Regione Marche’

Anche Ascoli partecipa al contest ‘Miglior albero di Natale della Regione Marche’. Collegandosi al sito www.dubbingmarche.it è possibile visualizzare tutti gli alberi in lizza, divisi in due categorie: comuni con più di 10 mila abitanti e con meno di 10 mila abitanti. Il contest si conclude il 25 dicembre alle ore 23.59. Ogni utente potrà esprimere il proprio gradimento mettendo un ‘like’ a un albero di Natale (è possibile votare una sola volta per ciascun albero). L’albero che avrà ricevuto più apprezzamenti si aggiudicherà il primo posto. Il 27 dicembre, sul canale instagram (@dubbing_marche) saranno annunciati gli alberi vincitori e a chi andrà, per ciascuna delle due categorie, il titolo di ‘Miglior albero di Natale della Regione Marche’.