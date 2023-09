"Migranti, la paura non serve"

"Le frontiere chiuse non servono, le frontiere regolate, i corridoi umanitari, le accoglienze equilibrate queste sì".

Lo ha detto monsignor Gianpiero Palmieri, vicepresidente della Cei e vescovo di Ascoli Piceno intervistato da una rete televisiva in occasione degli Incontri del Mediterraneo in corso a Marsiglia. Non stupisce del resto che il capo della chiesa ascolana apra le braccia, e inviti tutti i fedeli e i cittadini a fare lo stesso, di fronte alle scene di disperazione e totale smarrimento che scorrono su tg e siti internet in merito ai migranti. Migliaia di persone che scappano dagli orrori di guerre, carestie, cambiamenti climatici, stupri e minacce. O giovani che, semplicemente, vengono in Europa a cercare un futuro migliore per se stessi e per la propria famiglia. Lampedusa sembra lontana ma non lo è, se poi i migranti arrivano anche nella nostra città: il dovere dell’accoglienza, cristiani e non, riguarda tutti.

"Per quello che riguarda le frontiere chiuse – ha detto ancora il vescovo – le paure di invasioni: queste sono dinamiche che non hanno alcun senso".