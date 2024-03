Milano in finale di Champions. Fenerbahce piegato al Golden Set

E’ l’Allianz Vero Volley Milano la prima finalista della Champions League. La squadra del Consorzio, dopo l’impresa dell’andata, ha dato vita ad un ritorno dalle mille emozioni, chiuso in maniera vittoriosa al golden set di spareggio dopo un 3-1 che aveva illuso il Fenerbahce di poter ribaltare le sorti della semifinale.

La partita è iniziata con in cabina di regia Alessia Orro, tre giorni dopo l’infortunio alla cavigilia che sembrava esserle costato la presenza nella partita dell’anno. Con la palleggiatrice sarda in campo i problemi però sono stati subito altri, con la ricezione ospite in difficoltà e il muro poco efficace a differenza di quanto successo una settimana prima. Le turche guidate da Melissa Vargas sono così volate sull’1-0 e hanno preso il largo anche nel secondo set, fino a un sorprendente blackout di cui hanno subito approfittato le ragazze di coach Marco Gaspari, brave nel non mollate e prendersi un meritato 1-1. Il Fenerbahce ha subito il colpo e nel terzo set ha faticato a scrollardi di dosso le rivali, ormai entrate in partita. Nonostante i muri di Raphaela Folie, Mvp all’andata, e agli attacchi di Paola Egonu è arrivato il 2-1 gialloblù che non ha comunque cambiato di molto la situazione.

Milano si è rimboccata le maniche per andare a caccia di quel secondo set che l’avrebbe mandata direttamente in finale ma dopo essersi portata avanti su un illusorio 20-22 ha subito un break che ha rimandato ogni verdetto al golden set. Il parziale di spareggio ai 15 è iniziato nel segno della formazione del Consorzio che ha piazzato il primo break salvo poi rifinire indietro nel punteggio. Nella bolgia del Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul le ragazze allenate da coach Marco Gaspari hanno però avuto ancora una volta la forza di reagire e hanno piazzato un allungo incredibile che è valso il biglietto ancora la Turchia, dove si giocherà il 5 maggio la finalissima.

Milano se la vedrà con la vincente del duello tra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Eczacibasi, con le campionesse d’Italia che stasera sempre a Istanbul partiranno dal vittorioso ma sudatissimo successo al tie-break dell’andata.

Domenica intanto terminerà anche la regular season di serie A1, con la trasferta sul campo della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, mentre da mercoledì prossimo scatteranno già i playoff per lo scudetto.

FENERBAHCE ISTANBUL-ALLIANZ VERO MILANO 3-2 (25-15, 26-28, 25-22, 25-23, 11-15).