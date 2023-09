’Mille In Italia’: il documentario di Radio Incredibile

E’ uscito il documentario ’Mille In Italia’ realizzato da Radio Incredibile di Grottammare. Un progetto che ha portato la Web Radio in un affascinante viaggio attraverso l’Italia, percorrendo 1000 km e toccando le città di Torino, Bologna, Grottammare, Pescara e Bari, mettendo in risalto il Terzo Settore e la Piccola Imprenditoria, i pilastri dell’innovazione e della solidarietà italiana. "Mille In Italia è stata un’esperienza bellissima che ci ha permesso di incontrare persone straordinarie e di raccontare le loro storie – affermano gli organizzatori – Ogni città ha un’anima unica e il nostro documentario cattura in modo magistrale la ricchezza delle tradizioni, delle culture e delle voci che danno forma all’Italia. Ora abbiamo iniziato un nuovo viaggio ’Mille In Italia – Edizione Sicilia’. Questa avventura ci porterà nell’affascinante terra siciliana, dove cammineremo sulle orme di due grandi eroi, Giovanni Falcone e Peppino Impastato.