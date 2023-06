Mille miglia show Carovana bagnata Ma il fascino delle auto batte pure il maltempo

La pioggia ci ha provato, ma stavolta non è riuscita a rovinare lo spettacolo. Nonostante il maltempo, infatti, tanti appassionati hanno assistito, ieri pomeriggio, al passaggio della Mille Miglia nelle vie del centro storico. I più coraggiosi hanno sfidato l’acquazzone, armandosi di ombrelli e impermeabili, altri invece si sono goduti il rombo dei motori direttamente sotto le logge di piazza del Popolo. Insomma, non è mancato il divertimento nel vedere sfilare più di 400 auto storiche, partite da Brescia martedì per percorrere oltre duemila chilometri in cinque giorni, tornando poi nella città di partenza sabato prossimo. La Mille Miglia, giunta alla 41esima edizione, è una sorta di museo viaggiante che ogni anno attraversa il paese per ricordare una competizione che ha lasciato un segno indelebile nella società e nella storia dell’automobilismo e del costume. Dal 1927 al 1957, infatti, la manifestazione era una vera e propria gara. I 400 equipaggi, preceduti da un centinaio di Ferrari, sono giunti nel Piceno nel primo pomeriggio, dopo aver attraversato i comuni di Cossignano, Offida, Castorano, Castel di Lama e Maltignano.

Dopo la sosta in piazza del Popolo e il pranzo al chiostro di San Francesco, la ‘carovana’ è ripartita in direzione Acquasanta e Arquata per proseguire poi sulla Salaria verso Roma. Come ogni anno, tanti i personaggi famosi che hanno preso parte al corteo: su tutti, gli spettatori hanno potuto riconoscere il cantante Rosa Chemical (che allo scorso festival di Sanremo si rese protagonista del bacio a Fedez), la modella ed ex gieffina Federica Calemme, l’attore Anthony Delon, il pilota Paul Belmondo, la giornalista e conduttrice televisiva Cristina Parodi, l’influencer Teresa Langella, nonchè l’imprenditore e modello Andrea Dal Corso. Presenti, poi, tutti e tre gli equipaggi saliti sul podio della scorsa edizione, Vesco- Salvinelli, Belometti-Bergomi e Turelli-Turelli. In pista anche Giovanni Moceri, vincitore nel 2019, a fianco di Osvaldo Peli a bordo dell’Alfa Romeo 6C 1750 Gs Spider Zagato del 1931. Daniele Turrisi e Filippo Sole si sono presentati al via con la Lancia Lambda Spider tipo 214 Casaro del 1925, mentre Matteo Belotti e Ingrid Plebani hanno rispolverato la Bugatti T37A del 1927 con la quale avevano trionfato alla Coppa delle Alpi 2023. Insomma, tante auto storiche hanno attirato l’attenzione degli appassionati che, nonostante il maltempo, hanno riempito il centro storico.

La settimana motoristica ascolana, però, non termina qui, visto che da domani a domenica si accenderanno i riflettori sulla Coppa Paolino Teodori, la cronoscalata che da colle San Marco arriverà fino a San Giacomo e che, quest’anno, tornerà ad avere validità per il Campionato Europeo della montagna.

Matteo Porfiri