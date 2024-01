Mina in spiaggia. Gli artificieri alla Sentina

Dovrebbero arrivare oggi, in zona Sentina, a Porto d’Ascoli, gli artificieri dell’esercito per prelevare la mina terrestre scoperta sabato da un passante, proprio a ridosso di uno steccato di legno a due passi dalla spiaggia. Una zona non particolarmente trafficata dai visitatori della riserva naturale regionale, dove l’ordigno è stato transennato dal personale della polizia locale a seguito di un’ordinanza sindacale che vieta il passaggio lungo il viottolo che porta sulla spiaggia. Sul posto, per maggiore sicurezza, è stata eseguita una doppia recinzione, una a ridosso dell’ordigno e un’altra più esterna in modo da tenere lontane le persone dall’ordigno. Saranno gli artificieri a identificare la tipologia di mina, che dovrebbe risalire alla seconda guerra mondiale. Potrebbe trattarsi di una mina anti uomo del tipo M41 di fabbricazione Usa, in grado di creare danni agli arti inferiori, secondo altre fonti sarebbe una mina anti carro di fabbricazione tedesca, ben più potente. Del caso si stanno occupando le forze dell’ordine.