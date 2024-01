Mina trovata nella zona della Sentina

Allarme nel pomeriggio di ieri nella zona Sentina a Porto d’Ascoli, dove è stata rinvenuta una mina terrestre. Si trova sotto uno steccato di legno a pochi passi dalla spiaggia, dove nel pomeriggio di ieri è stata avvistata da un passante. L’uomo ha capito subito di aver a che fare con un presunto ordigno bellico e l’ha segnalato ai carabinieri che sono intervenuti sul posto insieme al personale della capitaneria di Porto, competente per territorio e alla polizia locale. Si tratta di un ordigno esplosivo, che viene posizionato nel terreno e si innesca con il passaggio di un mezzo, ma può esplodere anche con la pressione esercitata da una persona. Le mine terrestri o da campo, apparvero agli inizi del 1900 e furono impiegate fin dalla prima guerra mondiale. Quella trovata vicino alla spiaggia di zona Sentina dovrà essere visionata dagli artificieri dei carabinieri, che sono stati già informati. Intanto il personale della polizia locale ha transennato l’accesso allo sbocco che da verso il mare, dove si trova l’ordigno, che sembra essere in un punto poco trafficato dai visitatori. Un evento che richiama alla mente il rinvenimento della bomba da esercitazione trovata nei primi giorni di novembre, sempre di sabato pomeriggio, nella zona di via Volterra. In quella circostanza intervennero gli artificieri del nucleo carabinieri di Ancona che la prelevarono per bonificare l’area. Anche per la bomba trovata ieri in zona Sentina i carabinieri di San Benedetto hanno interessato gli artificieri dorici.