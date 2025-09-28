Minacce a scuola. Caccia all’autore delle scritte choc. Striscioni di solidarietà

Indagini a tappeto sul caso delle vergognose scritte apparse venerdì scorso all’esterno di un istituto superiore di Ascoli e sulla facciata del palazzo di fronte. Per arrivare ad identificare la persona che si è resa responsabile del gesto e dei due precedenti avvenuti il 16 settembre e alcuni giorni dopo, sono al lavoro gli agenti della polizia municipale e i carabinieri di Ascoli. La famiglia della ragazzina si è recata infatti in una caserma dei militari dell’Arma ed ha sporto denuncia per quanto sta accadendo. La Procura è stata informata ed è scontata l’apertura di un fascicolo per le ipotesi di reato di atti persecutori (stalking), plurime diffamazioni e plurimi danneggiamenti per aver deturpato tre volte l’edificio che ospita l’istituto (di proprietà della Provincia di Ascoli) e per una volta un palazzo di proprietà privata. Da valutare se nella frase "ammazzati" comparsa venerdì insieme alle minacce di morte e insulti a sfondo sessuale, sia configurabile l’ipotesi di istigazione al suicidio.

I primi accertamenti effettuati dalla polizia municipale osservando le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza della zona e raccogliendo alcune testimonianze hanno portato ad appurare che l’ultima scritta è stata effettuata venerdì notte, fra mezzanotte e le ore 2. E’ questo il lasso di tempo in cui si è mossa la persona che, armata di bomboletta di vernice spray rossa, ha scritto frasi oscene, diffamanti, minacciose, nei confronti della ragazza, indicata con nome, cognome e perfino classe e sezione che frequenta nell’istituto. Non è chiaro se nella denuncia presentata ai carabinieri siano state fornite indicazioni su chi potrebbe celarsi dietro le scritte; ossia non sarebbe ancora emerso con chiarezza se la giovanissima ragazza abbia recentemente avuto problemi con qualcuno o qualcuna, perché al momento non è escluso che possa essere stata una donna a macchiarsi di questa nefandezza. L’ipotesi, per così dire, migliore, è quella che la giovane sia a conoscenza di chi ce l’ha con lei e magari in questa fase abbia ancora qualche timore a farne il nome; viceversa, se non conosce il suo ‘nemico’, si potrebbe trovare in una situazione di pericolo. Anche per questo le indagini coordinate dalla Procura si annunciano incisive.

Intanto ieri mattina al posto delle scritte vergognose, cancellate già venerdì pomeriggio, sono stati appesi due drappi con frasi di solidarietà, di condanna, di rivendicazione della libertà delle donne a gestire i propri sentimenti e decisioni. Venerdì diverse persone si sono ritrovate spontaneamente davanti all’istituto, per una sorta di presidio consapevole organizzato da Libere Tutte.

Peppe Ercoli