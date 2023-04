Minacce agli agenti, condannato

Il giudice del tribunale di Ascoli Domizia Proietti ha condannato un tunisino di 40 anni all’epoca dei fatti detenuto presso la casa circondariale di Ascoli. Difeso dall’avvocato Gramenzi era accusato di oltraggio a pubblico ufficiale. La condanna, emessa dopo aver sentito durante il processo tre appartenenti alla polizia penitenziaria, è stata pari a sei mesi e quindici giorni di reclusione. Oggetto del dibattimento è stato un fatto avvenuto nel carcere di Marino il 18 marzo del 2021. Mentre stava svolgendo un lavoro ordinario, davanti a diverse persone il tunisino si rivolse agli agenti di polizia penitenziaria in servizio in quel braccio dicendo innanzitutto ad uno di loro "quando vi chiamo dovete venire subito perché voi non contate un c…, appena esco ti ammazzo. Indossate una divisa di merda e a me non frega niente di voi" aggiungendo insulti alla madre dell’agente. A quel punto è intervenuto un altro collega al quale il tunisino ha detto "apri questo cancello che vi uccido, voi con quella divisa di merda state più in galera di me". Parole accompagnate con un colpo al volto dell’agente (senza conseguenze) e dalla minaccia, vana, di incendiare la stanza. Ieri è giunta la condanna per il detenuto extracomunitario.

p. erc.