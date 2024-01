Minacce di morte e botte. Coppia di fratelli a giudizio

"La prossima volta mi vedrai con la pistola puntata sulla tua tempia". Di tentata violenza privata, lesioni aggravate e calunnia devono rispondere due fratelli albanesi di 42 e 46 anni residenti a Monteprandone per fatti avvenuti a Porto d’Ascoli il 18 marzo 2021. Il processo è iniziato davanti al giudice del tribunale di Ascoli Angela Miccoli. Quel giorno si presentarono in uno studio tecnico pronunciando frasi minacciose nei confronti di una persona che lavorava lì. "Sei un infame, mi hai messo in mezzo alla merda, tutto questo te lo rigiro contro, ammazzo a te e alla tua famiglia". Nel mentre i due hanno buttato a terra tutto e malmenato l’uomo, al quale hanno anche bloccato il capo contro una parete procurandogli lesioni guaribili in sette giorni. Due giorni dopo i fratelli albanesi vennero arrestati dalla polizia di San Benedetto e posti ai domiciliari. L’aggressione è stata scatenata da una pregressa indagine della Procura e della Guardia di Finanza nel corso della quale uno dei due fratelli, titolare di un’attività di rivendita di auto, era stato denunciato per una serie di alterazioni al ribasso del chilometraggio di quelle vendute, con denuncia per truffa anche da parte dalla vittima dell’aggressione. E’ emerso che l’aggressione era appunto tesa a far ritirare con minaccia e violenza la querela. I due fratelli albanesi sono accusati anche di calunnia perché il 24 aprile del 2021 presentarono loro stessi una denuncia contro il sambenedettese accusandolo falsamente di averli minacciati Il sambenedettese si è costituito parte civile e nel processo è assistito dall’avvocatessa Rita Occhiochiuso.