Minacce e molestie all’ex moglie A processo per stalking 44enne

Di stalking deve rispondere un sambenedettese di 44 anni difeso dall’avvocato Francesco Paoletti. All’uomo la Procura di Ascoli imputa una serie di minacce e molestie ripetute nel tempo, messe in atto nei confronti dell’ex moglie, con la quale era subentrata una profonda e irreversibile crisi matrimoniale, dopo un’unione dalla quale erano nate due figli. Una escalation di episodi iniziata a ferragosto del 2021. L’uomo quel giorno raggiunse la donna in un bar di San Benedetto, per poi seguirla in un ristorante dove aggredì un uomo che era in sua compagnia, considerandolo il suo nuovo amante, spingendo poi a terra anche il nipote che era intervenuto vedendo la scena violenta. Era la gelosia a muovere l’uomo e ad annebbiargli la vista e le idee. Il successivo settembre si presentò a casa della donna cominciando a girare stanza per stanza per verificare se vi fossero altri uomini, nel contempo insultandola accusandola di avere una relazione sentimentale con un altro uomo. E poi ancora insulti in seguito al rifiuto della donna opposto alla richiesta di avere un rapporto sessuale; circostanza accaduta in occasione di una cena alla quale erano presenti anche i figli della coppia. Tanti gli insulti anche in occasione di telefonate, nonché minacce.

Dopo che la donna si è rifiutata di lavargli i panni lui l’ha minacciata dicendole "per ogni mese di condanna che mi hai fatto prendere ti spezzerò un osso" alludendo ad un precedente processo riguardante sempre comportamenti penalmente perseguibili messi in atto contro la ex moglie. La minacciò di morte se fosse stato raggiunto da un provvedimento dell’autorità giudiziaria nei suoi confronti. Non sarebbero mancate minacce di morte profferite durante conversazioni telefoniche con i figli, loro malgrado resi partecipi di una situazione veramente spiacevole e avvilente per loro, oltre che per la madre. Insulti a sfondo sessuale e minacce sono avvenuti via telefono anche durante le feste natalizie quando la donna è tornare nella su città d’origine per stare in famiglia. Insulti che hanno coinvolto anche la madre di lei. Insomma una situazione che ha generato nella donna una sensazione di forte preoccupazione e di pericolo per la sua incolumità, costringendola a cambiare le sue abitudini di vita e a prestare particolare attenzione ogni qual volta usciva di casa, nel timore di incontrare il suo ex marito.

Peppe Ercoli