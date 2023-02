Minacce e sputi ai carabinieri: arrestato

Minacce e sputi contro i carabinieri. Il giudice del tribunale di Ascoli Domizia Proietti ha convalidato l’arresto operato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile nei confronti di un 41enne di origini argentine residente a San Benedetto accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Assistito dall’avvocato Christian Schicchi l’uomo è comparso ieri davanti al giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti l’obbligo di dimora. E’ successo giovedì quando in viale dello Sport c’è stato un tamponamento che ha coinvolto quattro automobili. E’ intervenuta anche un’ambulanza visto che c’erano feriti lievi, tra cui l’argentino. Tutti sono stati sottoposti all’alcol test, ma il 41enne di origini sudamericane, che dava già segnali di aver bevuto alcolici, ha iniziato a insultare e minacciare i carabinieri: "figli di…, vi denuncio, non comandate un c…, vi faccio passare i peggiori guai, bastardi".

Lo ha fatto anche appoggiando più volte le mani addosso ai militari dell’Arma, non collaborando all’esecuzione dell’alcol test. Non pago, all’improvviso ha sputato sulla divisa dei carabinieri ed ha aggredito il capo equipaggio; l’ha preso per il collo, gettandolo a terra. E’ subito intervenuto l’altro carabiniere; ne è nata una colluttazione durante la quale l’argentino ha sferrato pugni e calci. I carabinieri sono riusciti ad ammanettarlo, dichiarandolo in arresto. I due militari sono stati medicati all’ospedale Madonna del Soccorso dal quale sono stati dimessi con una prognosi di 6 giorni ciascuno a causa dei traumi riportati.

Peppe Ercoli