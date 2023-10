Minaccia col coltello moglie e figlio

Di una burrascosa lite familiare si sta occupando il tribunale di Ascoli davanti al quale è comparso un uomo di 60 anni, ascolano, accusato di minaccia grave per aver puntato il coltello contro l’ex moglie e il figlio di 20 anni. Il fatto è avvenuto ad Ascoli a luglio del 2022 quando ebbe luogo una discussione in famiglia piuttosto movimentata al culmine della quale l’ascolano tirò fuori un coltello puntandolo contro moglie e figlio, ponendo in atto un atteggiamento gravemente minaccioso. L’uomo, difeso dall’avvocato Mauro Gioni, deve rispondere dell’accusa di minaccia aggravata dall’uso dell’arma, reato che è procedibile d’ufficio e non è necessaria la denuncia della vittima. I Ieri mattina il giudice Panichi lo ha ammesso al patteggiamento di una multa da 600 euro, in accordo con il pubblico ministero Sara Maria Cuccodrillo.