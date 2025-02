Minaccia il suicidio, salvata dagli agenti

Il tempismo e la capacità di persuasione degli agenti della polizia locale di Ascoli hanno evitato che ieri pomeriggio si compisse una tragedia. Una donna ha infatti minacciato di gettarsi nel vuoto per porre fine alla sua esistenza, evidentemente tormentata. Erano circa le 13 quando una cinquantenne di San Benedetto è stata vista transitare lungo il Ponte Nuovo che collega Lungo Tronto a Campo Parignano, nei pressi di Porta Tufilla. La donna, in evidente stato confusionale, si era già sporta verso il vuoto e solo il provvidenziale intervento di una pattuglia della polizia locale, che transitava in quell’istante e accortasi del pericolo, ha scongiurato il peggio. Nonostante la reiterata intenzione di voler farla finita, gli agenti sono riusciti ad afferrarla e farla desistere. La cinquantenne, una volta messa in sicurezza e rassicurata da personale qualificato, è stata affidata alle cure dei sanitari del 118.