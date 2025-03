Minaccia il suicidio, treni bloccati

Sono stati momenti ad alta tensione quelli vissuti dopo le ore 20 di sabato lungo la linea ferroviaria Adriatica, dove una donna di trent’anni, originaria del Piceno, ma residente in una località dell’Emilia Romagna, ha minacciato di togliersi la vita gettandosi sotto un treno. Determinante è stata la segnalazione di una persona amica dell’aspirante suicida e soprattutto del personale del commissariato di pubblica sicurezza di San Benedetto che ha fatto bloccare, in tempo, tutti i treni in transito lungo la dorsale Adriatica. La giovane aveva manifestato l’intenzione di togliersi la vita ed era salita sulla massicciata della ferrovia ai confini tra San Benedetto e Grottammare. Un amico della donna, che stava parlando al telefono con lei, ha capito quali fossero le sue intenzioni ed ha subito avvertito la polizia che in pochi attimi è entrata in azione facendo bloccare il traffico ferroviario in entrambi i sensi di marcia, quindi ha attivato le pattuglie a disposizione che hanno intercettato la posizione della trentenne. Il personale delle volanti ha chiesto poi l’intervento dei sanitari del 118 che hanno convinto la donna a salire in ambulanza per farsi accompagnare al pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto. La giovane, rendendosi conto del rischio che stava correndo, ha accettato di farsi aiutare dai medici della Psichiatria del ‘Madonna del Soccorso’. Intorno alle ore 21 la circolazione dei treni è ripresa regolarmente seppur, per alcuni convogli, con notevoli ritardi.

Marcello Iezzi