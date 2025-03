Minacciava. Ma aveva problemi mentali

Assolto poiché incapace di intendere e di volere al momento del fatto. Questa la sentenza emessa dal tribunale di Ascoli nel processo che vedeva un ascolano accusato di tentata estorsione. Problemi di salute mentale sono all’origine della sentenza che il giudice ha emesso nei confronti dell’imputato, difeso dall’avvocata Rita Occhiochiuso. "Ti ammazzo sappilo, lo giuro su Maria". Queste e molte altre frasi minacciose sarebbero state pronunciate da un ascolano che per questo è stato indagato dalla Procura che lo accusa di tentata estorsione. Sì, perché le minacce erano volte a impaurire un suo conoscente e fare in modo che questi gli consegnasse una somma di denaro. Il fatto risale ai mesi fra luglio e novembre del 2022. L’imputato pretendeva 2.700 euro; non riuscendo a ottenere questi soldi aveva iniziato a minacciare gravemente il soggetto che riteneva debitore nei suoi confronti per non meglio precisati motivi. "Non sono stupido, vengo a ucciderti, tu andrai in giro tutto spezzato e nudo; tutto ti tolgo, ti massacro. So dove stai di casa e con chi a Porta Cappuccina; mi organizzo, vi prendo lì dentro e vi uccido". Una situazione che la vittima ad un certo punto ha ritenuto inaccettabile e quindi ha sporto denunci. Il processo ha stabilito che si tratta di una persona con problemi di salute mentale.

p.erc.