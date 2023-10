Mini guida per il centro. Da Halloween ai fuoristrada. Come cambia il traffico

Ascoli, proprio come avviene nei giorni di festa, si prepara ad onorare il ponte di Ognissanti con iniziative che abbracceranno sacro e profano. Si comincerà di fatto martedì 31 con il Land Rover tour Tirreno-Adriatico che poi si protrarrà fino al giorno seguente. Un viaggio coast to coast a bordo del fuoristrada, dedicato agli appassionati del genere, che partendo dalla costa tirrenica arriverà fino a quella adriatica passando sotto le cento torri. Il tutto condividendo la storia e la bellezza dei luoghi attraversati fra tradizioni millenarie, natura e paesaggi mozzafiato. Per accogliere al meglio il passaggio della carovana l’Arengo ha disposto dalle 16 di martedì alle 9.30 di mercoledì il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta in corso Trento e Trieste nel tratto tra piazza Santa Maria Intervineas e piazza Simonetti nella zona della Prefettura, nonché in largo Crivelli, per consentire ai veicoli partecipanti di poter stazionare. A seguire, sempre nella serata del 31 ottobre, piazza del popolo sarà la cornice ideale per ‘Ulla, tutti a ballare con gli alieni’. Al fine di favorire la migliore riuscita della manifestazione l’amministrazione ha sospeso il passaggio dei trenini turistici a partire dalle 13 fino alle 8 del mattino seguente. Contestualmente sarà disposto il divieto di sosta a piazza Roma, esclusi i mezzi utilizzati dagli organizzatori dell’evento. Il salotto cittadino, come avviene solitamente in occasione dei concerti con ingresso tramite biglietto, vedrà chiusi tutti i varchi mediante l’installazione delle apposite porte. In occasione della commemorazione dei defunti, invece, avrà luogo un’apposita regolamentazione della circolazione stradale a partire da oggi fino a giovedì 2 novembre. Nella zona ovest del quartiere di Borgo Solestà sarà interdetta la viabilità in via San Serafino da Montegranaro, in via Verdi, via Vivaldi e via Bengasi fino al cimitero civico, ad eccezione dei taxi e dei bus del servizio urbano.

Nell’occasione sarà istituito il doppio senso di circolazione in via Tebaldini per permettere il transito in ambo le direzioni per il parcheggio del camposanto fino alla completa occupazione dei posti disponibili per i veicoli. Infine nella giornata di sabato 4 novembre sarà vigente un’apposita regolamentazione della viabilità e della sosta a piazza Roma per la festa dell’unità nazionale e della giornata delle forze armate. A partire dalle 7.30 alle 17 vigerà il divieto di sosta con rimozione coatta sui lati nord, est e ovest della piazza. A ciò si aggiungerà (dalle 7,30 alle 12) la revoca dell’offerta di sosta sul lato sud nella corsia di scorrimento del tratto relativo a via Pretoriana e rua della Seta. Fino a via XX Settembre, angolo con corso Trento e Trieste, il traffico veicolare sarà interdetto dalle 9 fino al termine della cerimonia.

Massimiliano Mariotti