Miniera delle Arti insieme all’Avis Stasera grande show al Ventidio

Torna questa sera alle 21 al teatro Ventidio Basso, l’appuntamento con la danza e la donazione di sangue. Anche quest’anno l’Asd Miniera delle Arti Aps insieme ad Avis comunale e Provinciale di Ascoli scenderanno in campo per ricordare l’importanza della donazione del sangue con la gioia e la spontaneità che solo i bambini, i ragazzi e gli artisti possono trasmettere. In questa serata verranno festeggiate diverse ricorrenze: la giornata mondiale del donatore di sangue è una festa che accomuna tutte le associazioni di volontariato del dono del sangue e storicamente si festeggia il 14 giugno. Poi ci sarà anche la grande festa di compleanno per il 30° anno del logo Tina Dance realizzato dall’artista Terenzio Eusebi di Ascoli. Infine verrà celebrata anche la ventesima edizione del DANZAscoli. A livello locale il sodalizio che si è creato tra Avis e Miniera è forte e darà luogo questa sera ad uno spettacolo ricco di momenti suggestivi. Quest’anno la sua realizzazione cade il 7 Giugno e dopo quattro anni si tornerà al teatro Ventidio Basso. Durante lo spettacolo degli allievi della Miniera ci saranno degli amici che ormai sono di casa, come Garrison e Ivan Cottini, quest’ultimo reduce dal premio Avis consegnato il 30 dicembre durante lo spettacolo finale di DanzaAscoli. Lo stesso Ivan presenterà il suo libro "La danza della farfalla" il percorso della sua vita.

Lo spettacolo vedrà protagonista la danza sia con i ragazzi della Miniera delle Arti che con alcuni ospiti e insegnanti, la musica sarà di attualità attraverso un percorso social musicale e il teatro vedrà protagonisti i ragazzi che si presenteranno insieme al Maestro Gianluca Bessi. Alle porte dell’estate questi momenti di informazione pubblica sono per l’Avis importantissimi, perché l’autosufficienza di sangue e plasma è qualcosa di labile, oggi presente ma sempre messa a repentaglio dall’aumentare dell’età media della popolazione e dalle innumerevoli situazioni sanitarie che tendono ad innalzare il numero degli interventi chirurgici. "Ogni volta è una grande emozione - ha ammesso Tina Nepi alla vigilia dello spettacolo – Ringrazio tutto lo staff dei tecnici e degli insegnanti, il presidente e il direttivo dell’Asd Miniera delle Arti Aps, i volontari e gli iscritti tutti. Ringrazio i genitori di tutti gli alunni e le alunne che fanno tanti sacrifici e tutto l’affezionato pubblico che segue da sempre i lavori della Scuola Tina Dance e che anche questa serata farà registrare un nuovo sold out. Grazie di cuore".

Valerio Rosa