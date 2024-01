Minoranza all’attacco:: "Piove nella scuola, genitori preoccupati"

Le ultime piogge hanno nuovamente messo in evidenza le numerose criticità del plesso scolastico di Roccafluvione, con alcune infiltrazioni d’acqua che sono state riscontrate. Ad alzare la voce, a seguito delle lamentele arrivate anche da alcuni genitori, è il capogruppo di minoranza, Tonino Scipioni. "Al di là dei lavori di adeguamento sismico che dovevano terminare più di un anno fa e che ancora sono in corso d’opera mettendo a rischio sicurezza i nostri ragazzi e disturbando anche le lezioni in corso – spiega il consigliere comunale –, dobbiamo riportare le lamentele che abbiamo ricevuto da parte dei genitori. Ogni volta che piove, infatti, piove anche all’interno delle scuole. Come minoranza abbiamo sollecitato il sindaco a provvedere a una manutenzione straordinaria del tetto e dei locali interessati dalle infiltrazioni".