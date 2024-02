Minoranza all’attacco: "Ritardi nei lavori della scuola"

Il consigliere di minoranza Marco Sprecacè torna sulla ristrutturazione dell’edificio comunale di via Firenze, destinato a sede provvisoria scolastica per i bambini del plesso Ischia I. "Sebbene le lezioni fossero regolarmente cominciate il 13 settembre 2023, il cantiere è andato avanti sino ad oggi, creando seri problemi al normale svolgimento delle attività didattiche – scrive in una nota Sprecacè - La maggioranza aveva garantito la chiusura dei lavori entro l’inizio dell’anno scolastico, così non è stato. 138 giorni dopo, arriva la chiusura del cantiere, accompagnata da una inaugurazione che invece di assumere i connotati di una festa, si è tramutata in una farsa". Noi che alle 8 di mattina eravamo sul posto, abbiamo documentato che si trattava dell’inaugurazione della "scala della gentilezza", personalizzata con le frasi scritte dai bambini in occasione della ricorrenza. "Finisce un incubo per molti docenti, alunni e famiglie che hanno vissuto un periodo di estremo disagio a causa di una programmazione inadeguata – aggiunge Sprecacè - A Grottammare hanno preferito dare priorità alla riqualificazione di un tratto del lungomare a discapito di centinaia di bambini e delle loro famiglie".