Minore discute con la figlia: lo minaccia con il coltello

I carabinieri della stazione di Cupra Marittima hanno denunciato un cinquantenne della provincia di Viterbo, per aver minacciato con un coltello un ragazzo minorenne all’interno di una struttura ad alta ricettività. I fatti risalgono ad oltre un mese fa e di recente, a seguito di indagini, i militari dell’arma sono riusciti ad identificare e denunciare alla Procura della Repubblica di Ascoli. L’uomo è accusato di minaccia grave nei confronti di un minore. Il laziale è padre di una ragazza che aveva avuto un diverbio con il minorenne, per futili motivi. Nel litigio fra i due è intervenuto il genitore che ha mostrato un coltello per minacciare il minore, facendo scattare l’allarme e la richiesta dell’intervento dei carabinieri. Gli investigatori dell’Arma, dopo aver visionato le immagini delle telecamere interne della struttura ricettiva e dopo aver ascoltato alcuni testimoni, hanno chiuso il cerchio ed hanno proceduto alla denuncia del turista viterbese che finirà per non dimenticare facilmente la vacanza a Cupra Marittima, poiché i nodi prima o poi arriveranno al pettine e ci sarà il conto da pagare con la giustizia.