Minorenne in scooter contro una Panda: trasportato a Torrette

Un altro incidente stradale ha funestato ieri le strade ascolane. Stavolta il sinistro ha riguardato un’automobile e uno scooter alla cui guida c’era un ragazzo minorenne che per le conseguenze del sinistro è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona, dove è stato trasferito dai sanitari in eliambulanza.

L’incidente è avvenuto lungo l’asse attrezzato della zona industriale alla periferia est della città, un punto in quel momento discretamente trafficato. Il giovane ascolano era in sella ad uno scooter quando, per cause che dovranno essere accertate dalle autorità competenti, è entrato in collisione con una Fiat Punto condotta da un 77enne di Colli del Tronto. Un impatto molto violento nel quale il minorenne ha avuto la peggio. Soccorso dai sanitari del 118, le sue condizioni hanno suggerito il ricovero immediato in eliambulanza all’ospedale di Torrette. Il ragazzo ha riportato alcuni traumi, ma è comunque rimasto sempre cosciente per cui non è in pericolo di vita e questa è la notizia più importante. Gravi i danni sia alla Fiat Punto che allo scooter. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono giunti in breve anche gli agenti della Polizia municipale di Ascoli che hanno effettuato i rilievi di rito, necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.

p. erc.