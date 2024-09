Minorenni feriti nell’incidente: notte di paura

E’ di due ragazzi feriti, entrambi minorenni, il bilancio dell’incidente avvenuto intorno all’1.30 della notte tra sabato e domenica nella zona del porto di San Benedetto. Uno dei due è stato trasportato in elicottero a Torrette di Ancona, mentre l’altro è stato ricoverato all’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto. L’incidente è avvenuto all’intersezione tra viale Colombo e via Enrico Dandolo, la strada che collega l’area urbana al porto peschereccio. Lì è avvenuto lo scontro tra un’auto e lo scooter in sella al quale viaggiavano i due ragazzi. Stando alle prime ricostruzioni il ciclomotore procedeva su via Dandolo mentre la macchina viaggiava in viale Colombo in direzione Nord. I due giovani a bordo del ciclomotore, a seguito dell’impatto, sono stati sbalzati a terra, riportando diversi traumi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze. Per uno dei ragazzi è stato deciso il trasferimento al trauma center dell’ospedale di Torrette ad Ancona, così è stato richiesto l’intervento di Icaro. Il mezzo ha raggiunto rapidamente la Riviera delle Palme, atterrando nella piazzola di via Sgattoni, dove è avvenuto il rendez-vous con l’ambulanza del 118. Il giovane è stato così trasportato ad Ancona. L’altro minore, che viaggiava con lui sullo scooter, è stato ricoverato a San Benedetto. Fortunatamente, nessuno dei due ragazzi è in pericolo di vita. La polizia stradale di Ascoli Piceno è intervenuta per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

emi.lat.