Minorenni sorpresi con la droga

Operazione antidegrado nel parcheggio Torricella di Ascoli dove la polizia locale ha sequestrato hashish. L’intervento da parte del Nucleo operativo sicurezza urbana è avvenuto nel pomeriggio di giovedì scorso e si inserisce nell’ambito di una più vasta e capillare attività di controllo del territorio, fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Ascoli. All’interno dell’area parcheggio sottostante la fermata bus di via De Gasperi si registrano sovente attività di consumo e spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope. Numerose sono le segnalazioni pervenute in tal senso alla caserma Dionisi, sede della Polizia Locale.

In risposta alle istanze della cittadinanza è stato eseguito un servizio specifico di prevenzione e contrasto stupefacenti nell’ambito del quale un ventisettenne del luogo e due soggetti di minore età sono stati trovati in possesso di hashish mentre diverse dosi di sostanza preconfezionata sono state rinvenute, occultate nell’area oggetto del controllo, dall’unità cinofila grazie al fiuto infallibile del cane Ila. Otto le persone complessivamente identificate; tre i soggetti segnalati al Prefetto mentre gli ulteriori rinvenimenti di sostanze formano oggetto di sequestro penale per l’ipotesi di reato spaccio di cui all’articolo 73 del D.P.R. 309/90.