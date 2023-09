Minori e internet: un webinar di Poste Italiane

Anche in tutte le città delle Marche ricominciano i webinar di Poste Italiane sull’educazione digitale. Gli eventi sono completamente gratuiti e dedicati a favorire la consapevolezza e le conoscenze di tutti i cittadini su tematiche di grande attualità, quali la rivoluzione tecnologica e digitale. Terminata la pausa estiva, settembre rappresenta il mese del rientro a scuola, proprio per questa ragione l’Azienda ha pensato di ripartire con una particolare attenzione ai ragazzi dedicando loro un webinar dal titolo ’I minori in rete: dallo sharenting alla consapevolezza digitale’.

Domani, durante la diretta, che inizierà alle 17 verranno illustrati rischi e opportunità di essere genitori nell’epoca della digitalizzazione con la collaborazione di Cristina Bonucchi, psicologa della Polizia di Stato, responsabile dell’unità di analisi del crimine informatico della polizia postale e delle comunicazioni. La sessione prevede anche un momento per presentare domande via chat. Sarà possibile partecipare accedendo direttamente dal link presente all’interno della sezione web www.posteitaliane.ititeducazione-digitale.html , l’evento sarà inoltre disponibile in streaming fino a lunedì 25 settembre. Le attività del progetto di Educazione Digitale della Corporate University possono essere seguite anche sui canali social LinkedIn, Facebook e Twitter di Poste Italiane attraverso l’hashtag #educazionedigitale