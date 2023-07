"Mio figlio disabile senza assistenza"

"L’assistenza domiciliare ai disabili è diventato un servizio di lusso?". E’ la domanda che si pone la mamma, di un disabile, Ornella Bedini, di Appignano, che da un mese, invia pec, attende ancora che venga attivata l’assistenza domiciliare per il figlio, previa la condivisione con l’equipe dell’Umea. "E’ da tempo, che mio figlio non svolge le ore educative, di cui ha tanto bisogno, è possibile che un ragazzo che prima ha dovuto sopportare tutti i disagi del Covid, adesso venga privato anche dell’assistenza fondamentale per trascorrere svago, tempo libero e spostamenti in auto? E’ da un mese che cerco di venire a capo da questa situazione, purtroppo senza successo. Ho chiesto un assistente domiciliare per l’attività estiva del centro Amici Disparati con la speranza che possa partecipare sostenuto da una figura adeguata come l’educatore. Mi chiedo: è possibile che una famiglia che ha un disabile debba subire anche tutti questi disagi? L’assistente personale è fondamentale per poter pianificare la vita di mio figlio, per perseguire un progetto di inclusione.Chiedo l’attivazione del progetto 3282000, (finora rimasto disatteso)".

Maria Grazia Lappa